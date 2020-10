WhatsApp: timore tra gli utenti, il messaggio parla di ritorno a pagamento

Sono davvero tanti gli utenti che ogni giorno utilizzano WhatsApp, riuscendo così a renderla sempre di più l’applicazione da battere. Non esiste infatti altra soluzione che possa nutrire un così fornito pubblico dalla sua parte, vista anche l’assidua ricorrenza a nuovi aggiornamenti.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di non far avvicinare la concorrenza, la quale infatti proprio non riesci a fare i suoi numeri. L’applicazione ha compiuto diversi cambiamenti durante gli ultimi anni, anche se uno dei più importanti resta quello fatto in principio: rendere l’applicazione gratis per tutti. Durante gli ultimi giorni molti utenti si sarebbero lamentati di una possibile evenienza per il futuro prossimo, la quale vedrebbe addirittura un ritorno a pagamento dell’applicazione.

WhatsApp: arriva la probabilità di un ritorno a pagamento secondo l’ultimo messaggio che sta girando tra le chat

Molte persone hanno riferito di aver ricevuto un nuovo messaggio all’interno della chat di WhatsApp durante questi ultimi giorni. Quest’ultimo si sarebbe propagato grazie alle solite catene, le quali risultano uno dei mezzi più rapidi di diffusione tra gli utenti stessi.

Il messaggio parla chiaramente riguardo ad una situazione già visto in passato: un ritorno a pagamento improvviso per WhatsApp. Tra le cause ci sarebbe anche quella legata alla pandemia, anche se bisogna smentire tutto in maniera secca e rapida: WhatsApp non ritornerà a pagamento. Si tratta infatti di una notizia falsa, una delle cosiddette fake news che spesso riescono a circuire il pubblico. Ora si sta indagando su chi possa essere stato a mettere in giro una notizia del genere, ma nel frattempo state tranquilli.