Il lockdown e il Coronavirus non sono stati di certo una passeggiata e tutt’ora tutto il mondo continua a combattere questo nemico invisibile, fortunatamente ci sono alcune serie televisive come Lucifer, Suburra e Peaky Blinders con le quali passarsi il tempo.

La piattaforma di streaming online Netflix permette ai suoi utenti di guardale in qualità HD direttamente in streaming, e recentemente annunciato i nuovi arrivi sulla piattaforma. In particolare è prevista la terza stagione di Suburra, la sesta stagione di Peaky Blinders e la quinta parte di Lucifer.

Lucifer, Peaky Blinders e Suburra in streaming su Netflix: ecco i dettagli

La produzione di Suburra ha recentemente terminato le riprese della terza e ultima stagione con la quale si concludono le vicende dei personaggi una volta per tutte. Anche la piattaforma di streaming online Netflix ha annunciato l’arrivo in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma, il trenta di Ottobre.

La sesta stagione di Peaky Blinders è ancora in lavorazione, purtroppo la produzione ha subito dei forti rallentamenti a causa della pandemia globale. Secondo alcune voci in rete, però, è nuovamente a lavoro per terminare le riprese. Potrebbe arrivare la sesta stagione tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo, ma attualmente non ci sono conferme ufficiali.

Anche Lucifer ha avuto delle complicazioni per la quinta stagione a causa della pandemia globale. La produzione ha deciso di dividere la stagione in due parti in modo da non dover rimandare l’uscita, difatti la prima parte è da pochissimo disponibile sulla piattaforma. Le riprese mancati dovrebbero essere già iniziate, dunque, la seconda parte della quinta stagione dovrebbe essere molto vicina.