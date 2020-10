Netflix continua ad essere una delle principali piattaforme di streaming online in tutto il mondo e i suoi utenti aspettano con ansia delle nuove uscite per intrattenersi, come ad esempio la terza stagione di Suburra, la seconda parte della quinta stagione di Lucifer o la sesta stagione di Peaky Blinders. Le serie televisive continuano ad essere numerose, ma queste tre come tante altre hanno riscosso un successo a dir poco incredibile. Ma quali sono gli ultimi aggiornamenti?

Suburra, Peaky Blinders e Lucifer: ci sono delle novità, ecco quali

Finalmente grandiose novità per quanto riguarda la serie televisiva italiana Suburra. La terza stagione è ormai attesa da gran parte degli spettatori da poco più di un anno, la produzione ha purtroppo subito dei rallentamenti a causa del Coronavirus, ma fortunatamente è riuscita a portare a termine tutto il lavoro. Gli utenti che usufruiscono del servizio di Netflix possono vedere la terza e ultima stagione in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma a partire dal 30 Ottobre.

Purtroppo poco notizie per quanto riguarda, invece, Lucifer. La serie televisiva statunitense ha mandato una prima parte della quinta stagione perché il Coronavirus ha bloccato la produzione nel bel mezzo delle riprese, ma ad oggi gli utenti si domandano quando arriveranno i nuovi episodi per scoprire il destino dei loro personaggi. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese sarebbero ripartire e, dunque, i nuovi episodi potrebbero arrivare anche nel giro di qualche mese.

La sesta stagione di Peaky Blinders, invece, dovrebbe essere sempre più vicina visto che le riprese sono ripartite in sicurezza e cautela. Alcune voci di corridoio rivelano che la nuova stagione è prevista per la fine dell’anno e l’inizio dell’anno prossimo, ma ancora non ci sono conferme a riguardo.