Un’eccellente promozione su Onlinestore, in collaborazione con Samsung, vi consentirà di ricevere un rimborso fino a 1.000 euro con l’acquisto di un televisore 8K. Il rimborso, nel dettaglio, va da 700 a 1.000 euro in base al modello che selezionerete. Inoltre, i prodotti sullo store sono stati scontati ulteriormente del -27%.

Per partecipare all’iniziativa non sarà difficile: dovrete acquistare un televisore QLED 8K entro l’11 ottobre, registrarlo sul sito Samsung Members entro il 26 Ottobre, e poi ricevere i 700€ o 1000€ entro 45 giorni dalla domanda. Per avere ulteriori informazioni e dettagli a riguardo, leggete la pagina del regolamento ufficiale di Samsung.

Ecco le caratteristiche tecniche del televisore Samsung ottenibile con un semplice rimborso

Le proposte sono davvero tante e allettanti. Tra le varie non possiamo non suggerirvi il Samsung QE 75Q950TST da 75″, oggi può essere vostro con 2.000 euro di sconto. Con il suo particolare display Infinity Screen, questo televisore fa immergere completamente l’utente in ciò che sta guardando grazie anche ai suoi 33 milioni di pixel di risoluzione. La luminosità non è un problema essendo che si regola autonomamente in base all’ambienete e grazie all’Ultra Viewing Angle si può ammirare il televisore da qualunque angolo della stanza dove si trova. Il prezzo, con lo sconto, è di 5.899,90 euro. Non è per tutti, ma, per i materiali utilizzati e ciò che fornisce lo strumento, ne vale veramente la pena.

Parlando del comparto audio, gli altoparlanti sono montati in base alle nuove regole innovative della tecnologie OTS+, dunque questi sono rivolti verso l’alto ricreando un suono estremamente avvolgente. In più. c’è anche il sistema di amplificazione delle voci, dando maggiori chiarezza ai dialoghi e la possibilità di riprodurre i contenuti da cellulare.

L’iniziativa di Samsung e Onlinestore è davvero molto interessante. Pertanto, il nostro consiglio è quello di andare a visitare immediatamente la pagina del portale, in modo tale che possiate trovare stesso voi il televisore che è maggiormente adatto alle vostre esigenze.