Samsung ha depositato un nuovo marchio che lascia supporre l’intenzione di procedere con il lancio di nuovi auricolari wireless davvero interessanti, soprattutto per gli amanti dello sport. Dal documento emergono alcune informazioni sul nuovo dispositivo pensato dall’azienda. Conosciamo infatti quello che sembra essere il nome delle nuove cuffie, cioè “Samsung Buds Sound”; e alcune delle probabili caratteristiche.

Samsung Buds Sound: nuove cuffie wireless in arrivo!

L’azienda potrebbe procedere con il lancio dei suoi nuovi auricolari nei primi mesi del 2021, facendo così in modo di organizzare un unico evento durante il quale le nuove Samsung Buds Sound potrebbero accompagnare la serie di smartphone Samsung Galaxy S21.

Come fa notare LetsGoDigital, il nome attribuito agli auricolari mostrati dal brevetto depositato dall’azienda lascia intuire la non appartenenza alla serie “Galaxy” ma è probabile che, come spesso accade, Samsung procederà con l’inserimento del nome in un secondo momento.

Attualmente conosciamo soltanto alcune di quelle che potrebbero essere le caratteristiche delle nuove Samsung Buds Sound. In base alle informazioni riportate dal brevetto, sembra che gli auricolari possano dimostrarsi adeguati per tutti gli sportivi poiché dotati di una sorta di “personal trainer” che farà da guida durante lo svolgimento di attività fisica; e di vari sensori che permettono di ottenere informazioni sul tempo e la distanza percorsa. Gli auricolari potrebbero, inoltre, essere in grado di misurare la frequenza cardiaca e indicare il numero di calorie bruciate.

Queste al momento sono alcune delle indicazioni fornite dalla stessa azienda attraverso la registrazione del brevetto ma si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze. Nelle prossime settimane potrebbero emergere altri dettagli!