L’ultima offerta WindTre assolutamente da non perdere prende il nome di Go 50 Top+ Limited Edition, è una soluzione distribuita esclusivamente in versione operator attack con la quale si possono godere di contenuti fuori da ogni logica.

Il suo prezzo mensile corrisponde esattamente a soli 5,99 euro, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, e sopratutto senza alcun tipo di vincoli contrattuali di durata. In questo modo i clienti potranno abbandonare WindTre quando vorranno, senza essere costretti a pagare penali di alcun tipo.

All’interno della promozione di WindTre trova un posto un bundle estremamente interessante, nello specifico parliamo di una soluzione da 50 giga di traffico dati al mese, con illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con 200 SMS da inviare a chi si vuole. La massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponde a 600Mbps in download, a patto che il vostro smartphone sia effettivamente abilitato.

WindTre: i dettagli della promozione

E’ chiaro, come sempre accade in occasioni di questo tipo, che la suddetta offerta non può essere attivata da tutti gli utenti, ma solamente da una piccola cerchia di fortunati. In particolare parliamo dei soliti uscenti da Iliad o da uno dei tantissimi MVNO attualmente presenti sul territorio nazionale, ad eccezione dei soliti ho.Mobile, Kena mobile, Very Mobile e LycaMobile.

La portabilità del numero originario è sempre obbligatoria, il costo fisso di attivazione è di 10 euro, necessari più che altro per acquistare la SIM ricaricabile nella quale portare il proprio numero originario. La richiesta potrà essere presentata solamente nei punti vendita in Italia.