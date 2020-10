L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare ancora per qualche giorno la propria offerta denominata Shake it Fun, dedicata a tutti gli utenti Under 25 al prezzo di 9.99 euro al mese.

L’offerta sarà attivabile fino a dopo domani, domenica 4 ottobre 2020 salvo cambiamenti, dopo averla già prorogata lo scorso mese fino allo scorso 30 settembre 2020. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone ha prorogato la Shake it Fun fino al 4 ottobre 2020

Con Vodafone Shake it Fun, a seconda del metodo di pagamento selezionato, si avrà a disposizione un diverso bundle mensile di Giga per la navigazione a internet, senza alcuna variazione al costo del rinnovo. L’offerta comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in caso di addebito su credito residuo oppure 40 Giga in caso di addebito su metodo di pagamento automatico, al prezzo di 9.99 euro al mese.

Il costo di attivazione è pari a 5 euro, mentre quello della SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, salvo eventuali modifiche applicate dal rivenditore, in caso di attivazione in negozio. Il cliente dovrà sostenere anche il costo per il rinnovo anticipato dell’offerta. L’offerta è disponibile anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea con possibilità di usufruire dei minuti ed SMS illimitati, ma con un limite al traffico dati massimo utilizzabile ogni mese.

Una volta superato il traffico dati disponibile nell’offerta, la navigazione a internet verrà bloccata. I minuti e gli SMS sono invece illimitati nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Inoltre include anche Giga illimitati da utilizzare per chattare, navigare sui social e ascoltare musica in streaming grazie ai servizi Vodafone Pass Chat, Pass Music e Pass Social inclusi nel costo dell’offerta. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.