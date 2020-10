Come molti sanno, Google Calendar è un servizio web molto interessante che consente agli utenti di gestire i loro appuntamenti, eventi o altro grazie ad un sistema apposito di calendari online. Google, che offre questo speciale servizio, mette inoltre a disposizione degli strumenti per la creazione di calendari personalizzati. In più, ci offre la possibilità di implementare calendari di altri servizi online, come ad esempio Yahoo! Calendar, MSN Calendar e altri, oltre ad importare calendari creati appositamente da applicazioni e client nei formati più diffusi sul web, come ad esempio iCal.

Google Calendar: tutto quello che possiamo fare con il calendario di Google

Tramite Google Calendar abbiamo anche la possibilità di sincronizzare i calendari in più PC alla volta o dispositivi mobili, come ad esempio su Android. Dalle impostazioni, inoltre, è possibile inserire anche calendari che riteniamo maggiormente interessanti, come per esempio quelli che riguardano eventi sportivi, festività ecc. Nel caso in cui siamo appassionati di calcio, in pochissimi minuti, è possibile implementare in Google Calendar il calendario di Serie A, UEFA Champions League, Europa League del nostro team preferito.

Chiaramente, oltre ai tornei che abbiamo elencato, possiamo anche aggiungere altri tipi di sport, come il Basket, Football Americano, Baseball ecc. Possiamo anche aggiungere festività italiane o estere: sarà necessario andare nelle impostazioni di Google Calendar, andare nella sezione “Calendari” e cliccare in “Sfoglia Calendari Interessanti“. Arrivati a questo punto avremo la possibilità di scegliere calendari vari. Sarà possibile visualizzarli in anteprima oppure procedere con l’integrazione del nostro calendario cliccando sulla voce “Iscriviti”.