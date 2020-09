La promozione di casa Vodafone ritenuta davvero molto interessante non può che essere la Vodafone Special Giga, una splendida soluzione tramite la quale gli utenti si ritrovano a poter accedere addirittura a 100 giga di traffico dati al mese, senza necessariamente spendere cifre particolarmente elevate.

L’attivazione della suddetta è, come era lecito immaginarsi, possibile solamente in versione operator attack, ciò sta a significare che il consumatore che la potrà richiedere sarà colui che si ritrova in possesso di un numero di telefono di uno dei tantissimi operatori telefonici virtuali attualmente presenti sul mercato italiano (al netto dei cosiddetti semivirtuali, quali sono Kena Mobile, Very Mobile o ho.Mobile), in aggiunta ovviamente a Iliad.

La portabilità è al solito sempre obbligatoria, come l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono, al prezzo di 10 euro. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata o altre limitazioni di questo tipo.

Passa a Vodafone: ecco la promozione più speciale del momento

Le caratteristiche base di questa promozione sono sostanzialmente due: in primis l’utente è costretto a pagare tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, al giorno d’oggi non è possibile sfruttare il credito della SIM ricaricabile. In secondo luogo, il prezzo di 9,99 euro al mese è da considerarsi garantito per i 24 mesi successivi alla data di attivazione; in altre parole, Vodafone promette che non attuerà rimodulazioni contrattuali di alcun tipo nel periodo indicato.

Al netto di quanto scritto, all’interno della promozione è possibile trovare 100 giga di traffico dati (70+30), illimitati minuti per chiamare chiunque e 1000 SMS da inviare ad ogni numero di telefono in Italia.