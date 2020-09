Iliad affronta TIM e Vodafone con la promo killer: ecco 100 giga in 4G

Tutti gli utenti che utilizzano Iliad sanno benissimo che possono avere le migliori offerte in assoluto. La scalata verso le posizioni alte della classifica dei gestori mobili è diventata una formalità per un’azienda che si è dimostrata fin da subito capace di battere la concorrenza. Iliad infatti ha messo i bastoni tra le ruote a colossi del calibro di Vodafone e TIM che adesso le stanno provando tutte pur di recuperare gli utenti perduti.

Il gestore proveniente dalla Francia è riuscito in un avere propria impresa semplicemente proponendo le migliori promozioni fin dal primo giorno. Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale e presso i punti stabiliti all’interno dei centri commerciali. Durante queste ultime settimane però è arrivata una grande notizia: Iliad ha lanciato la sua ultima promozione che questa volta permette di avere il numero maggiore di giga in giro per il mercato della telefonia mobile.

Iliad: arriva la nuova offerta con 100 giga e tutto senza limiti verso le 9,99 € al mese

Tutti credevano che Iliad si fosse addormentata sulle sue solite promozioni, quando invece stava escogitando qualcosa di nuovo. Durante queste ultime settimane è stata resa ufficiale l’ultima promo, la Flash 100.

Si tratta di una soluzione che riesce ad includere il massimo dei contenuti nel mondo mobile, con i concorrenti che non possono fare di meglio. All’interno della promo potete trovare infatti minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore, oltre a 100 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo corrisponde a soli 9,99 € al mese per sempre.