L’operatore Vodafone Italia ha recentemente prorogato ulteriormente la propria offerta denominata Shake It Fun, dedicata ai clienti Under 25. Più precisamente è stata prorogata fino al prossimo 30 settembre 2020.

L’offerta generazionale Shake it Fun prevede anche l’abbonamento a Tidal Premium, incluso gratuitamente per 6 mesi, con rinnovo al termine al prezzo di 6.99 euro al mese salvo disattivazione. Scopriamo ora cosa comprende il bundle.

Vodafone Shake it Fun prevede un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in caso di addebito su credito residuo o 40 Giga in caso di addebito su metodo di pagamento automatico al prezzo di 9.99 euro al mese.

Al momento dell’attivazione, il cliente dovrà anche sostenere un costo di attivazione di 5 euro, che si somma al costo del primo mese anticipato e a quello della SIM, che ha un prezzo standard di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, salvo eventuali modifiche applicate dal rivenditore. L’offerta è comunque disponibile anche online.

Inoltre, l’offerta prevede anche Giga Illimitati per giocare ai videogame più popolari e per navigare su Twitch con Vodafone Power Gaming, che è infatti incluso al costo di 0 euro invece di 5 euro al mese. I Giga illimitati, in questo caso, sono validi per giocare, attualmente, ai seguenti giochi: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Dead Rivals, Elvenar, Forge of Empires, Hay Day, Pokémon GO, Warlords of Aternum. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.