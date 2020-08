L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare l’offerta generazionale Shake it fun, dedicata ai clienti Under 25, fino al 15 Settembre 2020.

Tutti gli utenti che non hanno ancora compiuto i 25 anni potranno quindi attivare l’offerta Vodafone Shake it fun, ricordiamoci insieme il bundle completo.

Vodafone proroga la Shake it Fun fino al 15 settembre 2020

Vodafone Shake it fun ha un costo di 9.99 euro al mese e comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in caso di addebito su credito residuo, oppure 40 Giga di internet con Smart Pay, ossia con addebito su metodo di pagamento automatico come carta di credito o conto corrente SEPA.

L’offerta comprende inoltre la navigazione senza limiti e senza consumare il bundle di Giga per le app più popolari di chat, social e musica. Anche Vodafone Power Gaming incluso senza costi aggiuntivi e l’abbonamento Tidal Premium gratis per 6 mesi poi a 6.99 euro al mese, salvo disattivazione. In caso di superamento del bundle di Giga incluso nella SIM la connessione si blocca fino al rinnovo successivo.

Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro, addebitato insieme al costo del primo mese e in aggiunta a quello della nuova SIM, il cui prezzo standard è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, salvo modifiche di costo applicate dal rivenditore. I Giga illimitati sono disponibili, solo in presenza di traffico dati sulla SIM e la navigazione illimitata sulle app incluse non comprende quella sui siti esterni raggiungibili tramite link. L’offerta in questione è attivabile anche online sul sito ufficiale dell’operatore.