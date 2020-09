L’operatore virtuale Very Mobile nelle ultime ore ha iniziato ad inviare una e-mail a tutti i clienti che sono riusciti a sottoscrivere l’offerta di test con le nuove eSIM Very.

L’operatore sta chiedendo loro di partecipare ad un sondaggio per lasciare un feedback, necessario per perfezionare l’esperienza di acquisto in vista del lancio ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile lancia un sondaggio sulle proprie eSIM in vista del lancio ufficiale

Lo scorso 5 Settembre 2020, come già raccontato, l’operatore virtuale Very Mobile aveva inserito sul suo sito ufficiale una pagina dedicata all’acquisto delle sue nuove eSIM tramite un link denominato “test-esim” presente nella home page, che è stata poi rimossa la sera stessa. Negli ultimi giorni erano poi comparse sul sito dell’operatore anche alcune pagine di test, in fase di costruzione, dedicate alle offerte con eSIM, ma sono state poi nascoste.

Chi è riuscito ad utilizzare quella pagina ha potuto attivare un nuovo numero Very Mobile per ottenere una eSIM ricaricabile con l’offerta Very 4.99 che vi ricordo comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati e 30 Giga su rete WindTre 4G fino a 30 Mbps a 4.99 euro al mese. Dopo alcuni giorni, i clienti che hanno acquistato la eSIM sono stati contattati telefonicamente dal Servizio Clienti 1929, che tra le altre cose dichiarava che si trattasse di una campagna promozionale valida solo per alcune ore per effettuare dei test, che in caso di esito positivo potrebbe poi portare alla commercializzazione ufficiale delle eSIM.

Intorno al 10 Settembre 2020 l’operatore ha cominciato ad inviare le mail contenenti il seriale della eSIM e il relativo QR Code, che ha consentito a chi l’ha sottoscritta di poter scaricare e installare con successo la propria eSIM su un dispositivo abilitato. Proprio lo scorso 17 settembre 2020 Very Mobile ha contattato nuovamente tramite mail i suoi clienti che hanno acquistato la eSIM durante la commercializzazione sperimentale del 5 Settembre 2020, questa volta dando la possibilità di compilare un questionario per lasciare un feedback sull’esperienza di acquisto e attivazione della eSIM.