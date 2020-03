L’operatore virtuale del nuovo brand unico WindTre, denominato Very Mobile permette di attivare una delle offerte ricaricabili disponibili e richiedere successivamente il passaggio ad una tariffa a consumo.

Il passaggio della tariffa a consumo non comporta quindi alcun costo mensile all’utente, ma solamente il pagamento del bundle utilizzato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: scopriamo insieme la tariffa a consumo

La tariffa a consumo è denominata Very Basic è attivabile solamente da tutti i già clienti e per farlo è necessario contattare il Servizio Clienti Very al numero gratuito 1929. Il passaggio a Very Basic, da una qualsiasi offerta attiva non prevede alcun costo aggiuntivo. Nel dettaglio la tariffa Very Basic prevede le chiamate a consumo al costo di 30 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione calcolata sugli effettivi secondi di conversazione. Questi secondi di conversazione hanno lo stesso prezzo sia rivolti ai fissi che ai mobili.

Continuando con il costo, gli SMS, come le chiamate, hanno un costo di 30 centesimi di euro ciascuno verso tutti. La navigazione internet è invece tariffata a 3 centesimi di euro per ogni MB utilizzato, senza scatto di apertura connessione. La tariffa base appena presentata, sia per le chiamate che per internet, è valida anche per l’utilizzo in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Vi ricordo che, se un nuovo cliente volesse passare a Very Mobile, prima di attivare la tariffa a consumo, è necessario sottoscrivere una delle offerte con canone mensile e bundle di minuti, SMS e Giga attualmente disponibili. Se volete scoprire tutte le offerte disponibili dell’operatore, non vi resta che visitare il suo sito ufficiale.