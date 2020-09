Dopo aver fatto innamorare i giocatori più assidui, il videogame Pokemon Go ha deluso il popolo gamelover. La motivazione? Purtroppo, dopo anni di gioco sfrenato, esso verrà eliminato da più di 100 dispositivi divenendo dunque incompatibile per alcuni di questi. Fortunatamente abbiamo ancora un po’ di tempo per gustarcelo, data l’imminente rimozione per i primi di ottobre. La fonte di una notizia così deludente viene direttamente da Twitter, il quale ha aggiunto alla lista i prodotti iPhone con sistema operativo iOS 10 e iOS 11. A questi, si seguono anche prodotti come iPhone 5s e iPhone 6, per via della dotazione di memoria RAM evidentemente considerata non sufficiente da Niantic.

Pokemon Go: i nomi dei telefoni incompatibili col gioco

I dispositivi interpellati sono: Sony Xperia M4 Aqua, Micromax Canvas Knight 2 4G E471, LG G4 Stylus, Karbonn Aura 1, Xolo Black, HiSense U972, LG K10, ZTE Blade A570, Sharp Aquos Crystal X, Wiko Rainbow Lite, Ramos MOS1, Asus ZenFone Max (2016), Samsung Galaxy E5, LG G4 Stylus, Alcatel OneTouch Pop 2, Sony Xperia M5, HTC One E9+, HTC J Butterfly, Siswoo C50, TCL Idol 3, Asus ZenFone 2 ZE550ML, Lenovo K920 Vibe Z2 Pro, Lenovo Vibe Z2 Pro K920, HTC One E9, HTC One E9+, Ecoo E04 lite, Samsung Galaxy S5 Plus, Huawei MediaPad Honor X2, Huawei Y635, ZTE Blade S6, Motorola Moto E (2nd Gen), Elephone P7000, ZTE Blade S6 Plus, Elephone G2, Samsung Galaxy S5, Ulefone Be Pro, Elephone P6000, BQ Aquaris E5, LG G2, LG G Pro 2, Huawei MediaPad Honor X2, ZTE Blade D6, Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7), BQ Aquaris M4.5, Wiko Rainbow Up, Huawei Honor 7, LG G4 Stylus, LeEco (LeTV) Le1 X600, Huawei MediaPad Honor X2, BQ Aquaris M4.5, LeEco (LeTV) Le Max X900, Sony Xperia M4 Aqua, LG G4c, Tengda N9200 e VKworld VK2015.