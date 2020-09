Manca davvero pochissimo alla presentazione del nuovo Sony Xperia 5 II e nelle ultime ore è trapelato in rete un video promozionale dello smartphone in cui vengono mostrate in anteprima assoluta alcune funzionalità del nuovo top di gamma.

Il video riassume i principali assi nella manica del dispositivo in questione, soprattutto il comparto fotografico, a cui è stata posta una particolare attenzione dal colosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sony Xperia 5 II: un video rivela le principali caratteristiche del dispositivo

Come appena anticipato, l’azienda ha posto particolare attenzione al comparto fotografico, inserendo un pulsante fisico dedicato allo scatto e posto lateralmente. Saranno presenti le solite ottiche Zeiss e una modalità notturna studiata nei minimi dettagli. Il tutto è stato sviluppato in collaborazione con il team Alpha di Sony. La registrazione video supporterà la registrazione in 4K a 120 fps.

Il display invece sarà di tipo OLED e con rapporto 21:9 e supporto allo standard HDR. Sony Xperia 5 II offrirà anche il supporto alle reti 5G grazie alla potenza dello Snapdragon 865. Nemmeno il comparto audio sarà trascurato: troveremo infatti degli speaker stereo nella parte frontale, pensati anche per offrire un’esperienza gaming senza compromessi, e il jack per le cuffie.

A questo punto rimane da capire solo disponibilità e prezzo di lancio del nuovo Xperia 5 II. Per questi dettagli dovremo attendere ancora una decina di giorni, dato che li conosceremo sicuramente durante la presentazione del 17 settembre. Nel caso in cui venissero a galla altre indiscrezioni, non mancheremo di farvele sapere. Per il momento godetevi il video di presentazione.