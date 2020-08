Sarà una stagione epica quella che giungerà ad ottobre, ed il mondo di Fall Guys: Ultimate Knockout si popolerà di maghi, streghe, cavalieri, draghi ed altre creature medievali.

Fall Guys: cavalieri, draghi, maghi e altre epiche novità in arrivo!

Con oltre sette milioni di copie vendute su Steam, questo simpatico titolo è divenuto a poche settimane dal lancio ufficiale un vero e proprio fenomeno. Non solo è stato il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre, ma è oggi il titolo più popolare e seguito su Twitch, tant’è vero che ha superato giochi del calibro di Fortnite, Call of Duty: Warzone e League of Legends.

Fall Guys: Ultimate Knockout è un Battle Royale in cui sessanta giocatori, che vestono i panni di una caramella gelatinosa, dovranno competere gli uni contro gli altri e superare una serie di sfide che porterà, alla fine, ad un solo vincitore.

Ad ottobre verrà rilasciata la Season 2 del gioco, tutta a tema medioevale. L’aggiornamento non introdurrà solamente delle nuove Skin con le quali personalizzare la propria caramella e così tramutarla in un dolce draghetto, un colorato mago o un buffo cavaliere. La Season 2, infatti, introdurrà anche una nuova serie di mini-giochi ispirati a giochi ed arene medievali. Ci saranno torri, fortezze, rampe d’assedio, ponti levatoi e tanti altri oggetti epici.

Intanto, ne approfittiamo per ricordare che chi è in possesso di un abbonamento PlayStation Plus può – per qualche ora ancora – riscattare gratuitamente il gioco. Questo, infatti, è stato incluso nei giochi gratuiti di agosto, mentre su Steam il titolo è in vendita a 19,99 euro.