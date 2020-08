Ne avrai sicuramente sentito parlare, o probabilmente ci avrai persino giocato – e continui a farlo. Fall Guys: Ultimate Knockout è il fenomeno del momento, un titolo che è riuscito a conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo ed a tenerli incollati per ore intere ai monitor dei propri Computer o console.

Debuttato ufficialmente appena venti giorni fa, Fall Guys: Ultimate Knockout è un simpatico Battle Royale che trae ispirazione dal popolare show televisivo nipponico Takeshi’s Castle. I giocatori, che vestiranno i panni di una caramella gommosa dall’aspetto molto puccioso, dovranno competere gli uni contro gli altri e superare una serie di sfide che porterà, alla fine, ad un solo vincitore.

Il titolo include – per il momento – ben ventiquattro mini-giochi suddivisi in quattro categorie: nove di tipo Race, in cui si dovrà raggiungere il termine del percorso nel minor tempo possibile superando ostacoli di diverso tipo; cinque di tipo Survival, in cui si dovrà restare in pista fino allo scadere del tempo; sette di tipo Team, in cui più squadre si sfideranno e cercheranno di totalizzare più delle altre; e tre di tipo Final, che è la battaglia finale e vedrà un solo vincitore.

Fall Guys, in arrivo la versione per smartphone e un grande aggiornamento

Ebbene, pare che in futuro sarà possibile giocare a Fall Guys anche dallo smartphone. Il Publisher cinese Bilibili è riuscito ad ottenere i diritti per la pubblicazione della versione mobile del titolo, però destinata al mercato cinese. Qui, Fall Guys: Ultimate Knockout sarà disponibile tanto per gli smartphone Android quanto per gli iPhone.

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China. The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 22, 2020

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che il titolo possa un giorno arrivare anche in Europa, sulla scia di quanto accaduto con PUBG Mobile, dapprima reso disponibile per il solo mercato cinese e poi giunto anche altrove.

Oltre ciò, il team di Fall Guys ha comunicato che nei prossimi giorni rilascerà un grande aggiornamento che introdurrà, sostanzialmente, correzioni a bug ed alcune migliorie di gioco, così da garantire una esperienza di gioco migliore. Tra queste, la possibilità di invertire gli assi X/Y su PS4 ed altre funzionalità che consentono di regolare la sensibilità dei controlli.