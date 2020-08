Kena Mobile, Ho Mobile, Poste Mobile e tanti MVNO continuano a sfidare Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad con delle tariffe telefoniche sempre più economiche e allettanti. I consumatori hanno un’ampia scelta, ma ecco descritte quelle più gettonate attualmente.

Kena Mobile, Poste Mobile e altri MVNO: nuove offerte telefoniche, ecco le più gettonate

Parlando di Ho Mobile sicuramente quella attualmente più gettonata è una tariffa telefonica di 5,99 Euro al mese con la quale è possibile usufruire di: chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 70GB di connessione Internet per la navigazione in Internet alla massima velocità della connessione 4G. Può essere attivata anche online in maniera facile e veloce, è senza dover sostenere alcun costo. Ci sono delle limitazioni, però, perché per attivarla è necessario provenire da: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron e altri operatori.

Anche l’operatore Kena Mobile propone una tariffa con gli stessi contenuti e prezzi di quelli di Ho Mobile, ma per i nuovi clienti il primo mese è completamente gratuito. Possono attivare l’offerta coloro che provengono da: Iliad, COOP Voce, Poste Mobile, Lycamobile, Tiscali, 1Mobile, Digi Mobil e Intermatica.

A 4,99 Euro, invece, arriva l’offerta telefonica di Poste Mobile con la quale propone al mercato: credit illimitati da utilizzare per chiamate ed SMS, e 10GB di traffico dati con connessione 4G. Una tariffa economica, ma allo stesso tempo non troppo prosperosa per chi non utilizza molto il proprio smartphone. Anche in questo caso gli utenti possono attivarla facilmente online dal sito web ufficiale.