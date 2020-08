La seconda stagione di The Witcher sta tenendo sulle spine milioni di spettatori in tutto il mondo; la serie televisiva prodotta da Netflix e basata sui romanzi di Sapkowky è infatti approdata online un anno fa sbalordendo tutti con un finale di stagione a sorpresa e che ha fin da subito messo in guardia i più famelici annunciando sì la seconda stagione, ma stabilendo che la stessa sarebbe giunta solo dopo un periodo abbondante di attesa: e così sta accadendo. In attesa della nuova serie, dunque, le notizie stanno iniziando a trapelare rivelando ogni giorno sempre più informazioni sui personaggi della saga: scopriamole insieme.

The Witcher: la seconda stagione è in produzione, al via anche un prequel

Le riprese per la seconda stagione di The Witcher sono finalmente tornate in riga: dopo un periodo di pausa dettato dal lockdown, il cast ha finalmente ripreso a vestire i panni dei personaggi scoprendo assieme a loro gli stessi destini che dovranno vivere.

A differenza della prima stagione, è già possibile informare i nostri lettori che questi nuovi episodi avranno una timeline più semplice visto che la narrazione riprenderà esattamente da dove è stata interrotta ossia da un punto in cui le fasi temporali si sono unite su unico piano.

Per chi, poi, ama talmente tanto la saga vi sono ulteriori notizie: Netflix ha confermato l’arrivo di un prequel il quale sarà denominato “The Witcher: Blood Origin” e narrerà la nascita della stirpe degli Strighi assieme alle vicende che hanno portato il Continente ad essere ciò che abbiamo potuto osservare nella prima stagione della serie madre. In poche parole questa serie verrà attuata circa 1200 anni prima dei fatti più recenti.