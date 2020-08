Unieuro sta per disattivare una delle campagne promozionali più interessanti degli ultimi mesi, gli utenti si ritrovano quasi con le spalle al muro, poiché hanno tempo solo fino a domani per approfittare degli ottimi prezzi bassi.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere completati sia online che in negozio. Nel caso in cui si decidesse di ordinare il prodotto dal divano di casa propria, ricordiamo che le spese di spedizione sono scontate del 100% per ogni acquisto superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o quant’altro.

Ricevete le offerte Amazon e tutti i codici sconto, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Volantino Unieuro: quali prezzi assecondare subito

I prezzi più interessanti da assecondare subito riguardano prima di tutto gli smartphone, in particolare la fascia alta del mercato della telefonia mobile. Il modello da cui non togliere lo sguardo è il Samsung Galaxy S20+, in vendita ufficialmente, e finalmente, a soli 779 euro, rappresenta la giusta alternativa per gli utenti che vogliono il massimo senza spendere cifre folli.

Per coloro che invece vogliono sempre puntare al meglio del meglio, ma sono pronti a rinunciare a qualcosa, il consiglio è di acquistare lo Huawei P30 Pro, un ex top di gamma, oggi raggiungibile con un esborso finale di 569 euro. I servizi Google sono inclusi, ma sopratutto è possibile godere di un comparto fotografico di primissima qualità.

L’ultimo terminale da consigliare è sicuramente LG Velvet, ottimo per il rapporto qualità/prezzo promesso al consumatore, sopratutto per la sua compatibilità con la connettività 5G. Tutti i dettagli del volantino Unieuro sono reperibili direttamente a questo indirizzo.