Esselunga manda letteralmente su di giri gli utenti con un volantino che promette un gran numero di sconti e di prezzi fortemente ribassati, garantendo nel frattempo un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale che potrete trovare indicata nel nostro articolo risulta essere disponibile solamente nei punti vendita sparsi in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti non saranno effettuabili online o altrove. Allo stesso modo è bene ricordare che le scorte saranno in parte limitate, si correrà il rischio di non poter accedere ai prodotti sebbene si rientrasse esattamente nel periodo indicato.

Esselunga: offerte pazzesche con tantissimi sconti per gli utenti

In questo periodo di metà estate, Esselunga ha deciso di accantonare momentaneamente l’ottima offerta tech, inserendovi appunto un elettrodomestico, per dedicarsi interamente al volantino che promette tantissimi sconti di tecnologia.

Il top di gamma incluso al suo interno prende il nome di Apple iPhone 11, è a tutti gli effetti uno degli smartphone più richiesti in assoluto e di maggiore successo, proprio per la sua capacità di attirare l’utenza con un’ecosistema unico nel suo genere. Il prezzo, per la versione da 128GB, è finalmente più accessibile, corrisponde a 799 euro.

Le rispettive offerte legate al mondo Android, tuttavia, non rispecchiano la qualità vista con l’iPhone 11, poiché i prodotti più interessati presentano un prezzo inferiore ai 249 euro, mostrando l’intenzione di puntare tutto sugli utenti che vogliono spendere poco e godere di prestazioni complessivamente limitate.

Il volantino Esselunga lo potete sfogliare nel nostro articolo per scoprire tutte le informazioni del caso.