CoopVoce sfodera la promo TOP 20 e GigaSpesa, in regalo 20GB extra

Correre dietro alla concorrenza non è più affare di CoopVoce, azienda che opera nel mondo della telefonia mobile virtuale ormai da protagonista. Sono tutti gli altri gestori che ormai sono costretti a rincorrere questa realtà, la quale è stata in grado di modificarsi e migliorarsi ulteriormente anno dopo anno. Tutte le sue criticità sono state risolte e ad oggi si tratta infatti di uno dei gestori più affidabili del panorama della telefonia italiana in generale.

Se prima i contenuti non erano abbastanza per accontentare il pubblico, ad oggi ecco promozioni piene di minuti, SMS e giga ma anche molto convenienti grazie ai prezzi. CoopVoce modificando la sua strategia è arrivata a battere anche aziende di grosso calibro, ma ora l’obiettivo è quello di non fermarsi. E’ stata introdotta infatti una nuova iniziativa oltre che una nuova promozione.

CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso e la GigaSpesa per tutti

Quando CoopVoce ha lanciato la sua nuova ChiamaTutti TOP 20, sono arrivati molti utenti pronti a sottoscriverla. I contenuti risultano di primo livello visti i minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti i gestori e 20 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di soli 8 euro per sempre e l’offerta è disponibile anche per i già clienti.

CoopVoce inoltre ha lanciato anche la GigaSpesa, un’iniziativa che per adesso è valida solo ed unicamente in Liguria. Questo permetterà a tutti coloro che acquistano prodotti a marchio Coop di avere giga gratis sul loro numero. Ogni 10 euro di spesa ecco 1 Giga, fino ad un massimo di 20 giga extra.