CoopVoce: arriva la GigaSpesa che regala 20GB e la ChiamaTutti TOP 20

Uno degli operatori telefonici mobili che più sta stupendo nell’ultimo periodo è certamente CoopVoce. Il provider negli ultimi tempi sta sperimentando nuove possibilità per gli utenti, come ad esempio il nuovo servizio conosciuto da tutti con il nome di GigaSpesa.

Almeno per il momento questa possibilità è riservata a tutti i soci Coop in Liguria, ovvero quelli che si servono dei servizi erogati dai vari supermercati con marchio dell’azienda. Grazie a questa possibilità tutti possono accumulare fino a 20 giga extra sul proprio numero CoopVoce. Più nel dettaglio gli utenti del gestore potranno aderire a questa iniziativa fino al prossimo 31 dicembre 2020, salvo cambiamenti futuri. Potrete ottenere 1 giga extra ogni 10 € di spesa di prodotti a marchio Coop. Il limite massimo consiste in 20 giga extra. Ovviamente tale iniziativa è valida per coloro che hanno un’offerta che comprenda dei giga.

CoopVoce: nel frattempo ecco la ChiamaTutti TOP 20 sul sito ufficiale per soli 8 euro

CoopVoce ha lanciato durante le scorse settimane di luglio la sua nuova offerta appartenente alla celebre linea ChiamaTutti. La nuovissima TOP 20 prendi infatti disponibili per gli utenti i migliori contenuti ma anche un prezzo estremamente accessibile. Stiamo infatti parlando di soli 8 euro ogni mese, i quali durano per sempre visto che non c’è alcuna scadenza.

All’interno dell’offerta tutti coloro che la sottoscrivono possono trovare minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore fisso o mobile, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in rete 4G. Questa promozione, così come tutte le altre offerte da CoopVoce, è disponibile anche per coloro che risultano essere già clienti.