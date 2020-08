In queste settimane d’estate TIM ha avuto ben chiari gli obiettivi commerciali. Il provider ha lanciato in tal senso una serie di promozioni legate alla portabilità delle reti da altro operatore. In particolar modo, sul mercato sono attuale disponibili due offerte molto vantaggiose che prevedono consumi quasi illimitati per il traffico voce e per internet.

TIM, le grandi promozioni da attivare con minuti e con 50 Giga internet

Una delle migliori proposte di TIM per i nuovi abbonati è senza dubbio alcuno la Supreme New. Gli utenti che scelgono questa proposta avranno a loro disposizione un pacchetto tutto incluso con telefonate senza limiti e 50 Giga internet ad un concorrenziale prezzo di 5,99 euro. La quota mensile per il rinnovo dell’offerta dovrà essere integrata con una spesa una tantum di 12 euro per i costi di attivazione della SIM. Alla promozione possono accedere gli attuali clienti Iliad e tutti i vecchi clienti TIM con operatore virtuale.

Alla Supreme New c’è una promozione alternativa che può essere sottoscritta da tutti coloro che sono attualmente clienti di Vodafone o di altri operatori. Stiamo parlando della Steel Pro. Gli utenti avranno sempre gli stessi consumi con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 Giga per la connessione web. Il prezzo della ricaricabile sale però a 7,99 euro ogni mese. Anche in questa circostanza sarà necessario aggiungere una quota di 12 euro per il rilascio della SIM.

Sia nel primo che nel secondo caso, resta necessaria ai fini dell’attivazione la portabilità del numero attuale da altro operatore.