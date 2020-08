Android: app a pagamento gratis sul Play Store e 4 app da eliminare subito

Quando gli utenti decidono di acquistare uno smartphone, ne valutano ovviamente anche il sistema operativo. Il più delle volte si finisce per scegliere un dispositivo di casa Android, anche perché i brand che adottano questo tipo di piattaforma sono molti di più rispetto a quelli scelti dalla concorrenza.

Ovviamente non si tratta di un mero discorso di quantità, ma anche di qualità visto che il robottino verde è cresciuto a dismisura negli ultimi anni. Attualmente infatti è il sistema operativo mobile più utilizzato al mondo, nonché il più versatile e permissivo. Chiunque abbia voglia di personalizzare il suo telefono, con Android a bordo può farlo in qualsiasi momento. Ad aiutare l’utente inoltre c’è anche il Play Store, posto perfetto per scaricare qualsiasi tipo di contenuto tra applicazioni e giochi sia gratis che a pagamento. Oggi poi sembra essere la giornata perfetta per sfruttare una grande opportunità: il Play Store di Google mette a disposizione dei titoli a pagamento totalmente gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon, il nostro consiglio è quello di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi potete scaricare gratis dei titoli a pagamento dal Play Store di Google

Nella lista qui sotto potete trovare vari prodotti molto interessanti del Play Store, ovviamente intesi come applicazioni e giochi. Solo per oggi saranno offerti gratuitamente invece che a pagamento, per cui conviene approfittare subito. Ecco la breve lista: