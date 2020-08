WindTre è probabilmente l’operatore più attivo, tra i principali presenti in Italia, durante questa stagione estiva. Dopo l’avvenuta fusione tra i brand Wind e 3 Italia la scorsa primavera, il nuovo gestore si è presentato al pubblico con una serie di iniziative molto vantaggiose sia per i nuovi clienti sia per chi è già abbonato.

WindTre, l’offerta che garantisce 100 Giga in 4G per tutti i già abbonati

Per offrire sempre maggiori soluzioni a tutti gli utenti che hanno già attivato una SIM, l’operatore mette a disposizione la promozione Cube Large Summer Easy Pay. L’iniziativa si concentra su una proposta per il traffico internet.

Potranno attivare Cube Large Easy Pay tutti gli utenti di WindTre che assoceranno al proprio attuale profilo una seconda scheda SIM. Proprio sulla seconda SIM saranno attivati di mese in mese 100 Giga utili per la connessione internet sotto linea 4G e sotto linea 4,5G. Il prezzo della promozione sarà di 12,99 euro. Nel costo è incluso anche il dispositivo WebCube per condividere la connessione con dispositivi diversi da smartphone (tablet, pc o Smart TV) grazie allo strumento WiFi. Sarà possibile associare sino a venti device.

L’attuale formato dell’iniziativa prevede il pagamento con la formula Easy Pay, ovvero la ricarica automatica con carta di credito o conto corrente. L’offerta si configura come un vero e proprio abbonamento: di mese in mese quindi saranno rinnovati i 100 Giga per la connessione internet con conseguente pagamento della quota di rinnovo. La durata minima per la sottoscrizione della promozione Cube Large è di 24 mesi.