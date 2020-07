Huawei: nuove sorprese con la EMUI 10.1 e la EMUI 11, ecco chi la avrà

In questo momento la voglia di rivalsa di Huawei è tanta quanta quella che inizialmente il colosso aveva di crescere e dominare il panorama mobile. Le classifiche parlano chiaro con il brand cinese che risulta ancora primo in classifica per quanto riguarda la vendita dei dispositivi.

Il problema non è quello, visto che il governo americano ha posto dei limiti in merito all’utilizzo di servizi Google. Huawei infatti non può più includerli all’interno dei suoi smartphone, è proprio questo ha causato gravi perdite all’azienda. Per sopperire a tutto questo, Huawei sta lavorando alle sue interfacce, come ad esempio la EMUI 10.1. Le novità sono le seguenti: animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Intanto si sprecano le indiscrezioni in merito alla prossima EMUI 11.

Huawei: lanciata la EMUI 10.1 con tutte le novità e nel frattempo si pensa alla EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11