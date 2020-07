Comet stupisce tutti con il lancio di 10 giorni di super offerte concentrate interamente nel volantino SottoCosto, un buonissimo insieme di prezzi bassi a cui avvicinarsi per cercare di spendere il meno possibile, sempre senza rinunciare alla qualità generale.

Il volantino Comet, come al solito, può essere sfruttato interamente sia nei punti vendita sparsi per il territorio, che sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso le spedizioni sono da considerarsi a pagamento (quindi aggiuntive al prezzo mostrato a schermo), inoltre al superamento di una determinata soglia di spesa sarà possibile approfittare anche del Tasso Zero, un finanziamento in 10 o 20 mensilità senza interessi con addebito diretto sul conto corrente bancario.

Volantino Comet: il SottoCosto è ricco di offerte

Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero speciali ed alla portata di tutti, i migliori restano sicuramente iPhone 11 in vendita a 699 euro, Samsung Galaxy S20 al prezzo base di soli 639 euro, Galaxy note 10 Lite a 449 euro, Galaxy A71 a 359 euro, Galaxy A51 a 275 euro, Galaxy A41 a 229 euro, Galaxy A21s a 179 euro, Oppo A91 a 279 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, Huawei P40 a 699 euro, P40 Pro a 949 euro, P40 Lite a 249 euro o P40 Lite E a 169 euro.

Non mancano ovviamente soluzioni più economiche, come Huawei P30 Lite New Edition, P Smart S, P Smart 2020, P Smart 2019, P30 Lite, Asus ZenFone Max M1, Motorola E6 s, Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 9S e tantissimi altri ancora.