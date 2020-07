Il mercato della telefonia continua ad essere sommerso da offerte telefoniche e anche Poste Mobile, l’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di rete di Wind, propone al mercato delle nuove e svariate tariffe. I consumatori alla ricerca di una nuova proposta telefonica commerciale per il loro smartphone possono tenere d’occhio anche Poste Mobile perché propone delle tariffe a prezzi molto vantaggiosi.

In particolare, l’operatore telefonico virtuale, propone fino al prossimo cinque Settembre le offerte Creami Revolution, Creami Next Special Edition e Pm Super ricarica. Ecco quali sono i loro contenuti e le spese da sostenere.

Poste Mobile con delle nuove offerte sul mercato: ecco quali sono quelle più richieste

Poste Mobile con l’offerta denominata Creami Revolution propone ai consumatori la possibilità di usufruire di 1000 credit sia per chiamate che per messaggi, e 7GB di traffico dati per la navigazione in rete. Il costo mensile da sostenere è pari a 12,00 Euro.

Per quanto riguarda la tariffa Creami Next Special Edition, l’operatore virtuale, propone tre differenti combinazioni in base al ciclo di rinnovo scelto dal cliente. Next1 Special Edition propone credit illimitati e 10GB di traffico dati al costo mensile di 10,00 Euro, la Next3 Special Edition che propone credit illimitati e 30GB di Internet al costo di 30,00 Euro al mese, e infine la Next6 Special Edition che propone credit illimitati e 60GB di traffico dati per un costo di 50,00 Euro ogni sei mesi.

Infine, i consumatori possono prendere in considerazione anche la tariffa denominata Pm Super ricarica con la quale propone: chiamate e SMS tariffate a 0,18 centesimi di Euro, e 1GB di Internet per un costo mensile di 2,00 Euro.