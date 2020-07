Continuano ancora a trapelare in rete numerosi aggiornamenti in merito alle serie TV presenti sulla piattaforma di streaming Netflix, il noto sito infatti, bada molto a mantenere sempre aggiornati i propri contenuti con tutte le ultime nuove saghe sempre in uscita. A fronte di tutto ciò però, a quanto pare non ci sono notizie in merito un futuro prolungamento di Dark e The Order, due tra le serie TV più viste e richieste sulla piattaforma e che stando alle ultime news potrebbero non rinnovarsi.

Dark e The Order al capolinea ?

Dark è una serie TV creata in Germania e di stampo prettamente fantascientifico-thriller-drammatico, essa ha conquistato il pubblico sopratutto nell’ultimo anno, dal momento che gli utenti durante il lockdown hanno potuto seguire con molta attenzione gli episodi, i quali richiedono appunto un’attenta dedizione a causa dei numerosi salti temporali presenti.

Stando alle ultime news, i fanno dovranno accettare purtroppo l’idea di un addio, infatti il brand non ha intenzione di prolungarsi con una quarta stagione, ergo la terza mandata in onda lo scorso 27 Giugno rimane quella conclusiva di tutto l’arco narrativo.

Per quanto riguarda The Order invece, serie incentrata principalmente sul paranormale di produzione statunitense, essa ha visto gli schermi su Netflix per la prima volta lo scorso anno, con l’approdo della seconda sempre sulla piattaforma streaming questo Giugno 2020.

Per quanto riguarda però un possibile rinnovo ancora non si sa nulla di ufficiale, nonostante ciò filtra un cauto ottimismo che porta a pensare ad un possibile annuncio o da parte di Netflix o dalla casa produttrice della serie TV.