Riot Games ha svelato la prima skin ‘ultra’ per Valorant. Il set di skin Elderflame trasforma le armi del giocatore in draghi infuocati (dall’aspetto epico). Tuttavia, il set sarà il più costoso mai rilasciato ed il prezzo si aggira intorno ai €100.

Valorant ha una fascia di prezzo per le sue skin, che vanno dalle skin in edizione standard (costano 875 VP o Valorant Points) alle edizioni esclusive. Le skin più costose offerte da Valorant sono quelle ultra edition, che costano 2475 VP ciascuna. Quindi, per ottenere il bundle delle skin Elderflame (formato da quattro set), dovrai spendere all’incirca 9900 VP.

Valorant, il free-to-play di Riot ottiene nuovi contenuti

Per alcuni, può essere difficile giustificare questa quantità di denaro per le skin in gioco, soprattutto se quando le acquisti rimangono nella loro ‘forma base’. In Valorant, i punti Radianite vengono utilizzati per evolvere le skin, consentendo ai giocatori di accedere a nuove animazioni, effetti e altre fantastiche funzionalità.

I punti radianite si guadagnano attraverso il pass battaglia di Valorant, ma ciò significa che per ottenere il massimo dalla tua skin Elderflame non devi solo acquistare il set per circa € 100, ma anche acquistare il pass di battaglia (o in alternativa acquistare i punti radianite con soldi veri).

Queste microtransazioni non sono una grande sorpresa dato che Valorant è un gioco free-to-play. Tuttavia, rispetto alle skin di CS: GO, i prezzi sono alquanto elevati considerato che su CS: GO le skin delle armi potevano essere ottenute dalle casse, essere vendute o scambiate.

È giusto ricordare che queste skin non offrono potenziamenti alle armi, ma sono solo effetti estetici. Il set di skin Elderflame sarà disponibile in Valorant da oggi.