Huawei ha presentato il nuovo HUAWEI MateBook 14, un laptop leggero, portatile e potente pensato per i giovani professionisti, che potranno contare sempre su prestazioni altissime grazie al processore Intel Core di decima generazione, alla scheda grafica MX350 e ad una memoria RAM da 16 GB.

HUAWEI MateBook 14 Intel arriva in Italia in una versione aggiornata

HUAWEI MateBook 14 sfoggia un bellissimo display FullView da 14 pollici con cornici ultra sottili, per un rapporto screen to body del 90%. Si tratta del primo laptop dell’azienda con supporto al 2K. Questo dispositivo supporta, infatti, una risoluzione fino a 2160×1440, a 185ppi e il 100% della gamma di colori sRGB. Come anticipato, si tratta di un laptop estremamente leggero e portatile, misura infatti solo 307,5 x 223,8 x 15,9 mm e pesa solo 1,53 kg. Perfetto, insomma, per i giovani professionisti sempre in movimento.

HUAWEI MateBook 14 è alimentato da un processore Intel Core di decima generazione, accompagnato da fino a 16 GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce MX 350 (TDP 25W) con 2 GB GDDR5. Questa configurazione offre delle performance altissime ed un’esperienza d’uso fluida e stabile in tutte le attività, anche nell’editing grafico e video. Il laptop è poi dotato di una batteria da 56Wh in grado di garantire un utilizzo prolungato, grazie anche alle funzionalità smart di risparmio energetico.

HUAWEI MateBook 14 supporta la collaborazione multi-schermo, che abilita il trasferimento di file tra i propri dispositivi, ma anche la collaborazione senza soluzione di continuità tra laptop e smartphone.

Il nuovo HUAWEI MateBook 14 sarà disponibile nella colorazione Space Gray a partire da oggi su Huawei Store, presso il Huawei Experience Store, presso i principali negozi di elettronica di consumo e su Amazon.it, al prezzo consigliato di 1.299,00 euro per la versione con Display Multi-Touch i7/16GB/512GB/MX350/Touch/14″ e di 999,00 euro per la versione standard i5/8GB/512GB/MX350/14″.