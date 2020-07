Vodafone non si ferma più, proprio in questi primi giorni del mese di Luglio l’azienda è riuscita a lanciare una nuova campagna promozionale che punta ad offrire all’utente la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati al mese, spendendo nel contempo solamente 7 euro a rinnovo.

Il nome dell’offerta è Special 50 Digital Edition, nasce per essere attivata esclusivamente in versione operator attack dai fortunati consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale in generale. La portabilità, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è strettamente obbligatoria, come anche l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile al prezzo standard di 10 euro.

A differenza di quanto effettivamente potremmo pensare, la suddetta non presenta limitazioni o vincoli contrattuali, ciò sta a significare che l’utente si ritrova a poter abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza doversi minimamente preoccupare di penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: la promozione è da urlo

La passa a Vodafone nasce per stupire proprio dal prezzo iniziale di vendita, infatti richiede il pagamento di soli 7 euro al mese tramite credito residuo della SIM ricaricabile, per godere nel contempo di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, di illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, per concludere poi con SMS senza limiti da poter utilizzare verso tutti.

L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, senza restrizioni o limitazioni particolari; in alcune occasioni potrebbe venire proposta direttamente ad utenti per via telematica o call center, le condizioni sono però sempre le stesse.