“Errare è umano”. Nessuno ha mai detto che la tecnologia, soprattutto per macchinari del genere, sia giustificata. Se poi l’errore va a gravare su un essere vivente e sul suo conto corrente, il tutto va maggiormente ad aggravarsi. Ne è la prova una giovane ragazza di Ancona, la quale ha ricevuto una salatissima multa per eccesso di velocità.

Ford Focus a 703 km/h: l’errore è colossale

“Andava ad una velocità di 703 km/h” e per questa inusuale ragione ha ricevuto una sanzione di 850 euro. Il verbale, che ha dell’impossibile, è arrivato a casa di una giovane di Offagna, firmato dalla Polizia Municipale. La ragazza in questione stava percorrendo le strade di Osimo, nei pressi di Ancora. Ma la cosa più folle sta nel fatto che ella si trovava al volante di una Ford Focus, non di uno space shuttle.

Inoltre la povera donna si è vista sottrarre ben dieci punti sulla patente, che le è stata ritirata. “Il comando di polizia municipale ha delle responsabilità di controllare i verbali che spediscono. Ora consiglio il trasgressore di fare ricorso poiché la multa di 847 euro dovrà pagarla, e non accetti l’annullamento in autotutela. Gli verrà riconosciuto da il GDP un adeguato indennizzo per il danno subito” ha affermato Giovanni Strologo, portavoce del comitato per il rispetto del codice della strada.

Tanto per puntualizzare, ci teniamo a ricordare che una Ford Focus di tale portata, nella sua carriera è arrivata al massimo ad una potenza di 190 CV nella sua versione ST 4° serie spinta dall’EcoBlue 2 litri del 2018.