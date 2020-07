Ogni anno il noto store online Amazon organizza una giornata speciale di offerte dedicate a tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento al servizio Amazon Prime, ovvero l’Amazon Prime Day. In questi ultimi anni l’evento in questione si è sempre svolto attorno al mese di luglio, ma per quest’anno le cose purtroppo saranno diverse. Questo evento, infatti, era già stato rinviato ma ora sono arrivate delle nuove indiscrezioni che parlano addirittura di ottobre come data prestabilita.

Amazon Prime Day 2020 rinviato ad ottobre?

Sono da poco arrivate alcune indiscrezioni dal Business Insider riguardo al noto evento di offerte di Amazon. Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, sembra che l’Amazon Prime Day 2020 verrà rinviato per la terza volta e, a quanto pare, il mese prestabilito per far svolgere l’evento in questione sarà il prossimo ottobre. Oltre a questo, vi sarebbero poi alcuni scambi di email tra Amazon e i venditori che lasciano pensare che la data effettiva dell’inizio delle offerte sarà il 5 ottobre.

Al momento la situazione rimane comunque incerta e non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda. Una delle cause che ha comportato il primo rinvio di questo evento è stato, come sappiamo, il Coronavirus. A causa di questa pandemia, infatti, sono state numerose le fabbriche che sono state costrette a chiudere soprattutto in Cina. Proprio per questi motivi, Amazon aveva infatti rinviato subito l’evento di offerte al mese di settembre ma, come già accennato, quest’ultimo potrebbe essere rinviato ad ottobre.

Staremo a vedere se arriveranno ulteriori conferme o smentite da parte di Amazon. Se l’evento verrà effettivamente spostato ad ottobre, per gli utenti sarà comunque una cosa positiva. Oltre all’evento del Prime Day 2020, infatti, a novembre ci sarà l’evento del Black Friday 2020 e quindi gli utenti si ritroveranno ad avere un periodo di offerte molto ampio e soprattutto molto interessanti.