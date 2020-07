Ogni utente può usare WhatsApp per avere assistenza dal proprio operatore telefonico. Spesso, infatti, usare i canali social ed i Call Center significa dover sottostare ad una lunga attesa. Grazie all’app di Facebook ed alla nuova rete di contatti interna creata appositamente per il supporto tecnico ogni nostro dubbio viene fugato nel giro di una manciata di minuti. Ogni gestore ha il suo numero personale da salvare in Rubrica per ogni evenienza.

In tutti i casi abbiamo assistenza 24 ore al giorno. L’unico neo è che molti di voi non conoscono o non sfruttare una simile possibilità. In caso di malfunzionamento della rete, problemi di configurazione su nuovi telefoni o quant’altro bisogna avere a portata il numero giusto al momento giusto. Ecco quelli di TIM, WindTre, Vodafone, Tiscali, CoopVoce ed anche il neonato Spusu, subito attivo anche in questo contesto dopo la sua recente apparizione pubblica.

Assistenza TIM su WhatsApp

Il contatto da salvare sul vostro telefono è 335.12.37.272. Non ci aspettiamo di trovare un operatore fisico ma, come in tutti i casi che vedremo, sarà un bot ad amministrare le richieste e fornire le risposte a tutte le vostre domande. Si basa su un algoritmo preconfigurato. Trovare la soluzione al problema che si ha è spesso risolutivo.

Supporto tecnico Vodafone

Tutti hanno sentito parlare almeno una volta di Tobi. Infatti è attivo direttamente sul web. Ma nulla batte la comodità di WhatsApp. Lo si può contattare al numero 349.91.90.19 oltre che attraverso l’app ufficiale per dispositivi Android ed iOS. Nel caso si usi la chat occorre indicare il numero per cui si chiede assistenza, Ad esso sarà inviato un codice OTP di sicurezza via SMS che dovrà essere indicato nella conversazione.

Bot WindTre su WhatsApp

in questo caso abbiamo due numeri a nostra disposizione. Il primo è 388.00.00.159 mentre il secondo 393.00.00.159. Dapprima si avvia una semplice bot-chat per poi essere rimandati, eventualmente, al contatto diretto con un operatore fisico specializzato nel Customer Service.

Coopvoce

Nonostante sia meno celebre dei precedenti l’operatore offre assistenza remota per ogni evenienza. Attivo dalle ore 08:00 alle ore 21:00 agisce con contatto diretto al cliente al numero gratuito 370.30.10.188.

Tiscali

Tiscali Help Desk è il servizio di front al cliente che consente di parlare direttamente con un incaricato della compagnia. Su WhatsApp basta scrivere un messaggio al numero 370.10.10.130 dalle ore 8:30 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato, mentre la domenica fino alle 17:00.

Spusu

La new entry non arriva impreparata all’innovazione del Contact Center diretto via chat e rende disponibile il numero 378.01.02.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, mentre il sabato fino alle 18:00.