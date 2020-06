Android: 10 app gratuite sul Play Store ma solo oggi, Google impazzisce

Dare merito a Google per il suo sistema operativo Android sarebbe il minimo viste tutte le possibilità che offre al giorno d’oggi. Infatti il robottino verde è diventato la piattaforma mobile più utilizzata in giro per il mondo, senza alcun tipo di rivale. Anche Microsoft ha infatti abdicato con il suo Windows, che ufficialmente adesso a meno utenti di Android.

Rispetto al passato la stabilità è diventata uno dei punti forti del sistema operativo, il quale adesso sta cercando di migliorare sempre di più. Un grande vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti è la versatilità, ovvero la possibilità di adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo proposto da qualsiasi utente. Le soluzioni sono davvero tantissime, come dimostra ad esempio il Play Store. Quest’ultimo risulta essere il posto perfetto per trovare qualsiasi forma di applicazione o gioco che possa fungere da utilità o semplicemente da divertimento. Gli utenti sono di trovare proprio qui contenuti sia a pagamento che è gratis, tranne quando ci sono le grandi offerte di giornata. In questo caso diversi contenuti sono gratuiti ma solo per poco tempo.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Androide, solo oggi questi titoli sono gratuiti

Proprio nella lista qui in basso potete trovare un gran numero di applicazioni e giochi a pagamento totalmente gratis. Ecco l’elenco: