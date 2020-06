CoopVoce: due promo a partire da 5 euro nella linea ChiamaTutti

Coop ha ideato diversi anni fa un nuovo modo per fatturare. Stiamo parlando di un gestore di telefonia mobile che ad oggi si afferma come uno dei più importanti del panorama virtuale. Il nome, se già non ne siete a conoscenza, è CoopVoce. Quando questo è arrivato ufficialmente nel mondo della telefonia mobile, nessuno sembrava volergli dare credito. In seguito però le cose sono molto cambiate, visto che gli utenti hanno capito di poterne valutare le capacità.

Se inizialmente CoopVoce non offriva troppi contenuti nonostante i prezzi molto bassi, ora come ora tutto è mixato alla perfezione per raggiungere il successo. Ci sono infatti i contenuti molto più ampi rispetto al passato, e già questo ha contribuito a raccogliere nuovi utenti.

CoopVoce: gli utenti possono ora scoprire due nuove offerte, ecco la ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+

CoopVoce ha fatto di tutto pur di migliorare esponenzialmente, arrivando ad essere uno dei gestori più affidabili e valutati del mondo virtuale. Gli utenti che prima non sembravano avere alcun tipo di interesse nel valutare le sue promozioni, ora fanno a gara per aggiudicarsene una.

La nuova ChiamaTutti TOP 30 è arrivata con una promo molto interessante che potrebbe risultare utile per coloro che non hanno troppe pretese. Si tratta della Easy+, promo che include al suo interno 300 SMS, 1000 minuti verso tutti e 3 giga in 4G per soli 5 euro al mese. La prima offerta invece risulta la migliore, visto che include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati per soli 9 euro al mese.