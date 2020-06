Trony lancia un volantino davvero da non perdere, al suo interno si possono trovare una miriade di sconti e di riduzioni davvero notevoli, tramite i quali riuscire a garantire un risparmio importante su ogni acquisto effettuato.

Come purtroppo accade sempre quando parliamo del suddetto brand, anche in questo caso l’accessibilità della promozione è limitata esclusivamente ad alcune regioni del territorio italiano, più precisamente ai negozi dislocati in Sicilia e Calabria.

Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente in loco, non sul sito ufficiale o altrove. Gli interessati potranno comunque anche approfittare del solito pagamento rateizzato con Tasso Zero.

Volantino Trony: il risparmio è davvero incredibile

Sebbene l’attenzione del volantino Trony non si sia rivolta principalmente alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, nella campagna promozionale possiamo comunque scovare qualche piccola occasione anche a prezzi inferiori ai 600 euro; nello specifico sarà possibile acquistare Galaxy S10 Lite spendendo 549 euro, in alternativa al Samsung Galaxy Note 10 Lite raggiungibile a 499 euro.

Sempre restando entro il mercato degli smartphone, non dimentichiamo ad ogni modo la presenza di Oppo A9 2020 in vendita a 179 euro, con Oppo Reno 2Z a 279 euro o l’ultimo Huawei P30 Lite New Edition raggiungibile con il pagamento di 299 euro.

Il volantino Trony accontenta anche gli utenti che vogliono acquistare prodotti di categorie merceologiche differenti, si trovano sconti applicati su notebook, pc desktop, elettrodomestici e tanto altro ancora. Tutti i dettagli sono disponibili più precisamente tra le pagine sottostanti.