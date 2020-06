Comet recupera molto terreno sulle rivali del settore, tra cui troviamo ormai perennemente anche Esselunga, riuscendo a riproporre un’ottima campagna promozionale condita di interessanti sconti e di prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario.

Il volantino corrente, come sempre accade nel momento in cui trattiamo di offerte Comet, può essere fruito sia nei punti vendita sparsi per il territorio, che direttamente sul sito ufficiale. Coloro che sceglieranno di completare l’ordine dal divano di casa, potranno ricevere a domicilio la merce, pagando però le spese di spedizione; in caso contrario ricordiamo che la consegna in negozio è sempre gratuita.

Volantino Comet: le offerte fanno sognare gli utenti

Tantissime sono le offerte che vi attendono sul volantino Comet, osservando da vicino il mondo degli smartphone non possiamo che annoverare tante piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire. In cima alla classifica delle migliori promozioni incrociamo sicuramente il Samsung Galaxy Note 10+, un must-have per gli amanti del brand e della fascia alta in generale, oggi disponibile a 799 euro.

Riducendo la qualità si incrociano altri terminali assolutamente degni di nota, ad esempio gli ultimi Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, senza dimenticare Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, LG K41S a 159 euro, LG K51S a 199 euro, Huawei P Smart+ a 159 euro, per finire poi con P Smart Pro a 259 euro o Y5P in vendita alla modica cifra di soli 109 euro.

Tutti i dettagli della campagna promozionale citata nel nostro articolo sono disponibili qui sotto.