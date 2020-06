E’ questa la settimana del grande ritorno della Serie A su Sky. Dal prossimo sabato, infatti, dopo la lunga pausa causata dall’emergenza Covid, il massimo campionato di calcio si rianima per quella che sarà un’estate ricca di passione per i tifosi. La programmazione di Sky riabbraccerà quindi una sua grande esclusiva, in attesa poi della ripartenza per la Champions League.

Sky, essere abbonati fedeli è sempre più conveniente

In questi ultimi mesi, nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, Sky non ha mai fatto mancare grandi contenuti ai suoi clienti. Allo stesso tempo, gli abbonati fedeli hanno potuto contare anche su due offerte speciali volte proprio a premiare chi non ha effettuato la disdetta del contratto.

Anche per la prossima estate, i clienti Sky più fedeli potranno acquistare il nuovo decoder Sky Q ad un prezzo di tutto vantaggio. Il dispositivo infatti avrà un costo fisso di 49 euro, invece che di 99 euro, per tutti coloro che sono abbonati da più di sei anni e che hanno la sottoscrizione alla piattaforma Extra.

Avere a disposizione Sky Q significa avere a disposizione importanti servizi extra. Tra le caratteristiche principali del decoder segnaliamo il 4K e la presenza di applicazioni accessibili dal telecomando come Netflix, Mediaset Play e DAZN.

Sempre gli utenti più fedeli potranno attivare il pacchetto Intrattenimento Plus. Quest’occasione consente di sottoscrivere un account a Netflix con fatturazione nell’abbonamento alla pay tv. Il pacchetto Intrattenimento Plus ha un costo fisso di 6,99 euro ogni trenta giorni ed è disponibile per i clienti con piano Cinema e Famiglia attivo.