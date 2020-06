ho Mobile è l’operatore virtuale tramite cui Vodafone propone delle incredibili offerte a tutti i clienti interessati ad effettuare il trasferimento del numero procedendo con l’acquisto di una nuova SIM. Il low cost ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti sin dal suo ingresso in scena, non solo per le quantità eccezionali di minuti, SMS e Giga offerte attraverso le varie promozione, ma anche per l’ottima qualità garantita; per l’inesistenza di vincoli e costi extra. I nuovi clienti hanno la possibilità di attivare le trariffe loro rivolte dall’operatore ho Mobile attraverso modalità differenti. E’ possibile effettuare l’acquisto della SIM in negozio o richiederla attraverso il sito ufficiale del gestore, che consente di riceverla a casa o di ritirarla in una delle numerose edicole convenzionate.

Tariffe ho Mobile: ecco tutte le offerte proposte dall’operatore low cost di Vodafone!

I nuovi clienti dell’operatore virtuale ho Mobile hanno a disposizione le seguenti tariffe: