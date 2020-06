Iliad, in base ai giudizi di molti addetti ai lavori (alcuni dei quali molto scettici nei primi mesi di attività del gestore), rappresenta un rivale effettivo di TIM, Vodafone e WindTre. La compagnia francese, con quasi sei milioni di clienti nel nostro paese, è quindi sempre più una realtà da non trascurare.

Iliad, anche in Italia ci saranno le prime linee per la Fibra Ottica

Per consolidare questo successo, dopo le promozioni low cost come la Giga 50, Iliad è chiamata a fare un salto in avanti nel campo dei servizi. In aggiunta a quelli che sono le opzioni già disponibili con le diverse promozioni attive, per il futuro il gestore ha altre sorprese rilevanti.

In una prospettiva che muove sino al 2024, Iliad lancerà in Italia (dopo che in Francia) le sue prime reti per la telefonia fissa. Dopo vari rumors ed indiscrezioni, il mistero è caduto ed anche i dirigenti della compagnia hanno confermato la disponibilità nel lungo periodo di linee per la Fibra Ottica. Gli utenti attendevano da tempo questa notizia, con la speranza che anche nel settore della telefonia domestica vi possano esserci costi ridotti da parte di Iliad rispetto ad altri gestori.

Prima della Fibra Ottica, però, vi è un altro fronte aperto per il provider transalpino: il 5G. Queste settimane estive saranno determinanti per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie al lancio delle reti internet di ultima generazione. Una prima fase di release per il 5G potrebbe arrivare già tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.