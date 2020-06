Uno dei social network più utilizzato in tutto il mondo è quella di Instagram, uno dei social con la quale è possibile condividere foto e video. Dopo essere passata nelle mani da Facebook Inc, ha introdotto notevoli cambiamenti e nuove funzioni.

Le Storie hanno sicuramente caratterizzato in modo notevole l’applicazione dando la possibilità agli utenti di condividere dei contenuti multimediali per soli ventiquattro ore. Ad oggi, l’applicazione gratuita disponibile sia per gli utenti Android che per quelli Apple si presenta con innumerevoli funzioni, ma non tutti conoscono a pieno questo social network.

Instagram è uno dei social network più famosi al mondo, ma non tutti conoscono le sue innumerevoli funzioni

Si tratta di un social molto utilizzato dagli utenti, soprattutto dai più giovani con il quale condividono foto e video con i propri followers. Tra le tante funzioni che Instagram offre, una delle meno conosciute è l’effetto SuperZoom con il quale è possibile ingrandire gradualmente l’oggetto o la persona nell’inquadratura scegliendo un effetto tra i tanti.

Un’altra funzione non molto conosciuta è quella della scritta in arcobaleno, o meglio conosciuto come Rainbow Text. Quando si scatta una foto per caricarla come storia, basta cliccare sul simbolo Aa e digitare la parola/frase. Prima di confermare la frase/parola basta cliccare sulla tavolozza dei colori per scoprire tutte le sfumature disponibili, ed effettuare un movimento da destra a sinistra premendo con due dita.

Secondo alcune voci di corridoio, è previsto per l’applicazione di Instagram un nuovo aggiornamento per introdurre tantissime nuove funzioni. Non resta che aspettare per scoprire qualcosa in più.