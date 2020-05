A causa dell’emergenza Coronavirus, c’è stato uno stop momentaneo delle riprese di alcune delle serie Netflix più seguite al mondo. Alcune di queste potrebbero ritornare sulla piattaforma streaming entro la fine di quest’anno. C’è da attendere l’annuncio ufficiale di Netflix, soprattutto per quanto riguarda 4 delle più seguite serie in assoluto: Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: tutte le novità che riguardano le 4 serie di punta di Netflix

Iniziamo la lista di novità parlando di Elite: la serie televisiva spagnola è ambientata all’interno di un liceo elitario chiamato Las Encinas. Dopo essere stata rilasciata la terza stagione, la produzione ci ha tenuto a comunicare che ci sarà sicuramente anche una quarta stagione. Chiaramente, come abbiamo detto prima, la grave emergenza sanitaria, ha messo in condizione la produzione di rinviare le riprese. Per questo motivo non è chiaro quando la season 4 andrà in onda.

Riverdale è un teen drama molto seguito dai giovani. Da poco è stata rilasciata da quarta stagione, la quale ha riscosso molto successo, come da previsioni. Non ci sono ancora certezze per quanto concerne il rilascio della season 5.

Per quanto riguarda Black Mirror invece, la serie TV basta sulla fantascienza, da meno di un anno è uscita con la sua 5 stagione. Uno speciale natalizio e un film interattivo hanno intrattenuto gli utenti più affezionati. Ad oggi non ci sono notizie per quando riguarda il rilascio della sesta stagione, ma parecchi rumors suggeriscono che la season verrà prodotta.

Infine parliamo della serie italiana Suburra. Questa ha raccolto milioni di commenti positivi da ogni parte del mondo. Gli spettatori della serie più accaniti aspettano con ansia l’arrivo della terza stagione che, a quanto pare, non dovrebbe essere molto lontano. Non abbiamo dettagli in merito, ma l’attesa potrebbe essere più breve di quanto pensiamo.