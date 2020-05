Il volantino Trony è stato finalmente in grado di presentare una campagna promozionale che potremmo quasi definire senza limiti, proprio perché ricchissima di offerte appartenenti alle più svariate categorie merceologiche del settore della tecnologia.

La limitazione più grande del volantino corrente riguarda la disponibilità, è infatti risaputo essere molto raro trovare una soluzione valida su tutto il territorio, anche in questo caso ci scontriamo con l’attivazione fino al 27 maggio solo nei negozi della regione Campania (non sarà quindi fruibile online o altrove). In parallelo segnaliamo comunque la presenza del Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi che aiuterà i consumatori a pagare a rate mensili i prodotti acquistati, a patto che venga superata una determinata soglia minima di spesa.

Volantino Trony: le migliori offerte con le quali risparmiare

Gli sconti tra cui è possibile spaziare sono davvero tantissimi e a dir poco incredibili, da non trascurare le occasioni già incluse nella fascia bassa del mercato, quali sono ad esempio legate ai modelli Huawei Nova 5T in vendita a 299 euro, Oppo A9 2020 raggiungibile con una spesa di 199 euro, il più costoso Oppo Reno 2 acquistabile a 449 euro.

L’attenzione è indiscutibilmente attratta dai top di gamma del settore, ecco quindi che l’utente potrà acquistare uno spettacolare Huawei P30 Pro pagandolo 599 euro, per arrivare sul più nuovo Samsung Galaxy Note 10 a 799 euro, o fermarsi sul modello precedente degli attuali Samsung Galaxy, raggiungibile a 699 euro.

Ricordando tutte le limitazioni discusse in precedenza, qui sotto trovate le pagine del volantino Trony.