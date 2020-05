Euronics prosegue imperterrita nel continuo lancio di spettacolari campagne promozionali assolutamente in grado di promettere prezzi bassi e riduzioni notevoli su tutti gli acquisti, a patto però che gli utenti siano pronti a recarsi personalmente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Dimo.

Il volantino attuale ha scadenza il 27 maggio, ma non può essere fruito da ogni consumatore in Italia, solo i residenti nelle vicinanze dei suddetti potranno effettivamente approfittarne. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non potranno essere completati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in quanto attiva una campagna differente.

Le offerte ed i codici sconto Amazon sono tutti disponibili sul nostro canale Telegram.

Euronics: tante offerte per un volantino senza rivali

Euronics non ammette repliche, per questo motivo ha lanciato un volantino lunghissimo e ricchissimo di prezzi incredibilmente bassi. L’unico top di gamma incluso al suo interno appare ad ogni modo essere l’Apple iPhone Xr a 799 euro, una buonissima alternativa ai terminali Android più rinomati, anche se non proprio l’ultimo modello della serie.

Riducendo le aspettative, il volantino garantisce l’accesso ad altre grandi occasioni, non dimentichiamo infatti la presenza di Apple iPhone SE a 499 euro, passando anche per soluzioni del calibro di Honor 7S a 99 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, o anche un ottimo Huawei Y6s a 129 euro.

Ricordandosi comunque delle limitazioni indicate in fase di apertura dell’articolo, qui sotto abbiamo inserito l’intero volantino Euronics, in modo da aiutare il consumatore a poter scorrere le promozioni e godere di una piacevole visione d’insieme delle stesse.