Da quando siamo tornati a riversarci nelle strade ci siamo accorti che purtroppo questo Coronavirus ci ha segnato profondamente. E se in molti sono tornati ad usare i mezzi pubblici per spostarsi nel tragitto casa-lavoro o per andare a trovare i congiunti, lo scenario su treni, metropolitane e autobus si configura complesso se vogliamo evitare il contagio.



Quanto è sicuro spostarsi con i mezzi pubblici? In precedenza gli esperti immunologi hanno dichiarato che il Coronavirus può sopravvivere per 72 ore sulle superfici se sono state toccate da un infetto. Ecco che diventa importante seguire alcune regole sanitarie per rendere i nostri spostamenti sui mezzi pubblici sicuri, che ora andiamo a commentare.

ATAC, ATM e mezzi pubblici: le regole per evitare il contagio

Vi diciamo subito che dovremo disabituarci ad usare lo smartphone, poiché prima di salire sui mezzi è probabile che noi o altre persone portatrici asintomatiche del virus possiamo averlo infettato. Sui mezzi pubblici gli esperti consigliano di tenerlo in tasca e di pulirlo regolarmente con delle salviette igienizzanti.



Se qualcuno tossirà o starnutirà mentre siete all’interno di un vagone o di un autobus, e se non potete allontanarvi perché siete in un vettore affollato, è sempre meglio dare la schiena alla fonte dell’evento. In questo modo gli eventuali germi fuoriusciti dal passeggero non vi colpiscano nelle zone sensibili del volto.



Se non potete evitare il contatto con i sostegni dell’autobus o nei vagoni di treni e metro, così come non ha senso pulire i sedili che verranno a contatto con i vostri indumenti, meglio usare un fazzoletto da anteporre tra voi e il sostegno. Inoltre, sembra scontato, ma tutti gli oggetti e i vestiti che abbiamo usato nel tragitto casa-lavoro sui mezzi pubblici vanno tolti appena arrivati a casa e igienizzati.

Infine è determinante non toccarsi la faccia, poiché zone come occhi, naso e bocca sono le più esposte per far entrare nell’organismo il virus. Involontariamente ci tocchiamo il viso innumerevoli volte al giorno. Al pari di questo consiglio, ricordiamo sempre di lavarsi le mani con regolarità, e se impossibilitati almeno dotatevi di un gel igienizzante che possa aiutarvi nei momenti di più difficoltà.