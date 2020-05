La nuova ammiraglia Xperia di Sony è attesa, e per i molti sbagliati. La compagnia non sta andando molto bene sul fronte smartphone quindi il successo dell’Xperia 1 II influenzare pesantemente l’andamento futuro del marchio in questo mercato. In ogni caso, ecco che la data di lancio per il Giappone è stata programmata. Si terrà il 22 maggio e il costo si conosce già.

Il prezzo del modello è nota, anche se è una semplice conversione. Quindi ci troviamo di fronte al primo scoglio che molto probabilmente ha già messo una pietra tombale sul dispositivo. Il prezzo originale è di 133.600 JPY che convertiti in EUR diventano 1.145; considerando che mancano anche le tasse, è già troppo.

Sony Xperia 1 II: un disastro annunciato?

A livello di specifiche non c’è molto da dire. Sarà alimentato non di meno che dal processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 865. Già questo indica che sarà un dispositivo potente, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM.

Il display continua presentare il formato del modello precedente, 21:9. Si tratta di un pannello OLED da 6,5 pollici con risoluzione 3.840 x 1.644 pixel. La batteria sarà da 4.000 mAh con una tecnologia di ricarica rapida da 21W. Il comparto fotografico posteriore è formato da un trittico di sensori da 12 MP, un grandangolare, un’ultra-grandangolare e un teleobiettivo. Quello frontale sarà da 8 MP.

Già il fatto che non si conosce una possibile data di lancio per il mercato globale è sintomo che Sony ha in mente qualcosa di drastico per il marchio di smartphone. Come abbiamo detto, il successo di questo dispositivo è determinante, ma con un costo del genere è difficile pensare che riuscirà ad attrarre una grossa fetta di pubblico.